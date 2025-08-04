Женщина поехала в путешествие по Новой Зеландии с ребенком в чемодане

В Новой Зеландии 27-летняя женщина путешествовала с чемоданом, в котором нашли запертой двухлетнюю девочку. Полицейские задержали пассажирку, сообщил телеканал CBS News.
Тревогу забил водитель автобуса во время запланированной остановки. Ребенка нашли в чемодане женщины в отдельном отсеке на станции примерно в 80 километрах от Окленда.
Девочку доставили в больницу для обследования. Врачи установили, что она перегрелась, но не пострадала. Женщину обвинили в жестоком обращении с ребенком, возможны дополнительные обвинения. Сейчас устанавливается, кем она приходится девочке.
В Перми женщина призналась в жестоком убийстве девятилетнего сына. Она задушила ребенка и нанесла ему несколько колото-резаных ран. Потом пермячка спрятала тело мальчика в чемодан и отнесла к мусорным контейнерам.
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