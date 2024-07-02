Поджигателя администрации в Тольятти отправили в колонию

Житель Тольятти получил 13 лет колонии за поджог местной администрации

Фото: РИА «Новости»

Центральный окружной военный суд Самары вынес приговор жителю Тольятти в рамках дела о поджоге местной администрации. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина получил 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

В сентябре 2022 года он поджег здание городской администрации, огонь охватил входную дверь и обшивку на площади в 10 квадратных метров. Мужчина проходил под следствием по статье о теракте.

«Самарская газета» уточнила, что обвиняемый работал менеджером туристической компании. Своими действиями мужчина «хотел воздействовать на определенные решения органов государственной власти».

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