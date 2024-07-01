Женщина-опекун на Урале получила пять лет за истязания детей

На Урале женщина истязала приемных детей и получила пять лет колонии

Жительница Свердловской области получила пять лет колонии общего режима за истязания четверых опекаемых детей и одной удочеренной девочки. Решение вынес Верхотурский районный суд, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Подсудимую признали виновной по статье «Истязание двух или более заведомо несовершеннолетних лиц».

В прокуратуре уточнили, что жительница Новолялинского района систематически совершала иные насильственные действия и била четверых опекаемых несовершеннолетних и одну удочеренную девочку в период с 2012 по 2020 годы.

Также суд обязал женщину выплатить компенсацию морального вреда потерпевшим на общую сумму 3,4 млн рублей. Приговор в законную силу пока что не вступил.

Ранее жительнице Ставропольского края дали четыре года за истязание семилетней девочки. Осужденная запирала девочку в шкафу и заставляла часами стоять на коленях.