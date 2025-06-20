Женщин в России разрешили наказывать за соучастие в изнасиловании

Удерживавшая потерпевшую женщина может быть признана соучастницей изнасилования и понести наказание по соответствующей статье. Такое постановление вынес Верховный суд России, сообщили «Известия» .

Суд рассмотрел кассационную жалобу на приговор по делу об изнасиловании и убийстве девушки в Свердловской области в мае 2021 года. Пьяная пара напала на туристку в палатке. Женщина схватила ее за руки, мужчина изнасиловал и убил. Верховный суд согласился с тем, что они виновны в групповом изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

«Содействие другому лицу в совершении им изнасилования и насильственных действий сексуального характера, оказанное осужденной путем применения физического насилия к потерпевшей, правильно квалифицировано как соисполнительство», — постановил ВС России.

Приговор остался в силе. Мужчина получил 23 года лишения свободы, его сообщница — девять лет. Постановление устранило неопределенность и закрепило новую позицию в судебной практике.

Ранее сенатор Андрей Клишас предложил ужесточить наказание за изнасилование. Этот вопрос обсудят с правительством.