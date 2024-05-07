Криминал 07 мая 2024, 16:22 Жене главреда «Новой газеты — Европа» вынесли приговор за покушение на убийство дочери Суд приговорил жену главреда «Новой газеты — Европа» к 9 годам колонии РИА «Новости»

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Жена главреда «Новой газеты — Европа»* Кирилла Мартынова** Антонина получила девять лет колонии за покушение на убийство дочери. Приговор вынес 7 мая Новгородский областной суд, сообщило РИА «Новости».

Рассмотрение дела в суде возобновили в апреле. Мартынова с июля 2008 года находилась в федеральном розыске после вердикта присяжных — ее признали виновной в покушении на убийство двухлетней дочки.

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В конце марта этого года женщину задержали в Ставропольском крае. Там она скрывалась с 19-летней дочерью.

Прокуратура просила для Мартыновой 10 лет лишения свободы в колонии общего режима. Дочь подсудимой на судебном заседании заявила, что считает случившееся несчастным случаем, и попросила не лишать мать свободы.

Следствие обвинило Мартынову в покушении на убийство двухлетнего ребенка, опираясь на показания 11-летнего мальчика. Он утверждал, что в феврале 2007-го видел, как Мартынова сбросила девочку с лестничного пролета. Сейчас этого свидетеля уже нет в живых.

По словам женщины, произошедшее было несчастным случаем. Ребенок тогда получил перелом челюсти и травму. Свой вины обвиняемая спустя 17 лет не признала.

*Организация, признанная нежелательной в России.

**Признан иноагентом в России.