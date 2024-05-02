Криминал 02 мая 2024, 15:04 Прокурор запросил 10 лет колонии для жены главреда «Новой газеты — Европа» Прокурор попросил суд дать Анастасии Мартыновой 10 лет за покушение на убийство Unsplash

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Прокурор запросил 10 лет колонии общего режима для жены главреда «Новой газеты — Европа»* Антонины Мартыновой, которую обвиняют в покушении на убийство дочери Алисы. Об этом стало известно RT.

Обвинитель Николай Жуков рассказал, что окончательное решение по делу будет вынесено, предположительно, 6 мая.

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Как сообщило РИА «Новости», прокурор попросил учесть в качестве смягчающих обстоятельств возраст Мартыновой, которой на момент вменяемого ей преступления было 19 лет.

«Предлагаю признать Мартынову виновной и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сказал он.

Мартынову задержали апреле 2007 года по подозрению в покушении на убийство дочери. По словам 11-летнего очевидца, женщина столкнула дочь на лестничный пролет. Летом 2008 года Мартынову признали виновной, но на оглашение решения суда она не явилась. Женщина 16 лет находилась в федеральном розыске.

* Организация, признанная нежелательной в России