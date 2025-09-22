Жена осужденного за взятки экс-губернатора Сахалина каждый месяц гасит его штраф

Жена Хорошавина ежемесячно гасит его штраф в 500 миллионов рублей

Жена бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина, которого посадили на 15 лет по делу о взятке, каждый месяц гасит его штраф в 500 миллионов рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.

«По поручению осужденного его супруга ежемесячно перечисляет пять тысяч рублей в счет выплаты штрафа», — заявили в документах.

Сам губернатор тоже каждый день отчисляет 10 тысяч рублей от пенсии. Кроме того, в счет погашения перечислили 12 миллионов рублей.

В феврале 2018 года Южно-Сахалинский городской суд вынес приговор по первому уголовному делу о взятках, назначив Хорошавину 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также экс-губернатора оштрафовали на 500 миллионов рублей и лишили государственных наград.

Материалы второго дела о получении взяток поступили в тот же суд в апреле 2020 года, и спустя два года Хорошавина приговорили к 15 годам строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей.