Осужденный за взятки экс-губернатор Сахалина выбрал новую профессию

Получивший 15 лет колонии за взятки бывший губернатор Сахалина Александр Хорошавин отбывает наказание в Хабаровском крае. В колонии он поступил в училище, чтобы освоить рабочую профессию, сообщило РИА «Новости» .

Журналисты получили судебные документы. В них указано, что Хорошавин обучается в училище при исправительной колонии на бетонщика.

Он признал вину, раскаялся и попросил отпустить в зону СВО. На погашение назначенного судом штрафа в 500 миллионов рублей Хорошавин ежемесячно отправляет с пенсии по 10 тысяч рублей.

В 2018 год Южно-Сахалинский городской суд по первому уголовному делу о взятке приговорил бывшего губернатора Сахалина к 13 годам колонии строгого режима, лишению госнаград и штрафу в полмиллиарда рублей. Спустя два года с учетом второго уголовного дела Хорошавин получил 15 лет тюрьмы. В августе 2025 год Хабаровский краевой суд отказался смягчить ему неотбытую часть наказания.