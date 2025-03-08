Жена арестованного экс-главы КРКО оказалось владельцем BMW с красивым номером

Согласно регистрационным документам, на оформленную на жену Лукина иномарку выписали 17 штрафов в Москве и Подмосковье. Все они погашены. Ни одного штрафа в Курской области на машину не оформляли.

Цена BMW X6 2020 года составляет порядка 10 миллионов рублей, а цена номера с тремя семерками обойдется автомобилисту в сумму от 500 тысяч до семи миллионов рублей. Цена на него варьируется в зависимости от сочетаний цифр и букв, добавило агентство.

Против главы корпорации развития Курской области возбудили уголовное дело после экспертизы качества «зубов дракона» бетонных пирамид, установленных для защиты границ региона. По версии следствия, организация незаконным образом получила более 3,2 миллиарда рублей из государственного бюджета.