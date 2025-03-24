Адвокат Добровинский: Ефремова нужно было посадить в один лагерь с Пашаевым

Адвокат Александр Добровинский заявил, что освобожденного по УДО актера Михаила Ефремова нужно было посадить в один лагерь с его бывшим адвокатом Эльманом Пашаевым. Об этом он сказал в беседе с 360.ru.

По словам правозащитника, процесс по делу актера и заседание суда по вопросу его условно-досрочного освобождения проходили по закону.

«Жалею я только об одном: мне кажется, было бы интереснее, если бы Ефремов находился в одном лагере со своим не так давно арестованным бывшим адвокатом Пашаевым. Им было бы что сказать друг другу. Особенно Ефремову», — поделился он.

Актер получил восемь лет колонии по делу о смертельной аварии, которую устроил в центре Москвы в состоянии сильного опьянения в начале июня 2020 года. За рулем внедорожника Ефремов выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном под управлением курьера Михаила Захарова. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство актера Михаила Ефремова об условно-досрочном освобождении из колонии 24 марта. Как сообщил 360.ru представлявший интересы актера адвокат Юрий Падалко, на свободу Ефремов выйдет через 15 дней после судебного решения.