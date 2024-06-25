Земли санатория «Барвиха» продали в 236 раз ниже рынка

Прокуратура: земли в УДП в «Барвихе» продали в 236 раз ниже рынка

Фото: РИА «Новости»

Земли коттеджного поселка «Сады Майендорф» продали в 236 раз ниже рыночной стоимости. Об этом, как сообщило РИА «Новости», заявил прокурор в Одинцовском суде Подмосковья.

Речь идет о территории, которая ранее принадлежала санаториям Управления делами президента. По данным прокуратуры, ее реальная стоимость на момент совершения сделки в 2001 году составляла 13 миллиардов рублей. При этом покупку совершили за 54,4 миллиона рублей.

«Участок был куплен по заниженной стоимости в 236 раз», — подчеркнула представитель ведомства.

По ее словам, выявленные факты свидетельствует о «недобросовестности заключенного контракта».

Ранее Тверской суд Москвы отправил под домашний арест совладельца холдинга «Русские фонды» Константина Бейрита.

Что известно о пожаре во Фрязине. Главное к этому часу

Отравление. Эксперт — о возможной причине гибели людей при пожаре во Фрязине

Курортный сбор распространят на всю Россию. Как регионы заработают на туристах?

Смертельное оружие. История винтовки AR-15, из которой стреляли террористы в Дагестане

Боец ММА, сыновья и племянник чиновника. Кто устроил теракт в Дагестане?

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте