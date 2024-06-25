Земли санатория «Барвиха» продали в 236 раз ниже рынка

Прокуратура: земли в УДП в «Барвихе» продали в 236 раз ниже рынка

Земли коттеджного поселка «Сады Майендорф» продали в 236 раз ниже рыночной стоимости. Об этом, как сообщило РИА «Новости» , заявил прокурор в Одинцовском суде Подмосковья.

Речь идет о территории, которая ранее принадлежала санаториям Управления делами президента. По данным прокуратуры, ее реальная стоимость на момент совершения сделки в 2001 году составляла 13 миллиардов рублей. При этом покупку совершили за 54,4 миллиона рублей.

«Участок был куплен по заниженной стоимости в 236 раз», — подчеркнула представитель ведомства.

По ее словам, выявленные факты свидетельствует о «недобросовестности заключенного контракта».

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