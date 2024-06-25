Зеленоградский Чикатило ушел на СВО ради денег

«Зеленоградский Чикатило» Юрий Гриценко — бывший полицейский, нападавший на женщин с молотком в Москве в 1990-х и начале 2000-х годов — ушел на СВО добровольцем в сентябре 2023 года. Он захотел заработать денег на первое время, поскольку более чем за 20 лет заключения у него ничего не осталось на воле, сообщил Telegram-канал Shot .

По его данным, серийный убийца служит в санитарно-эвакуационном взводе — в штурмовики его, 62-летнего, не взяли по состоянию здоровья. Гриценко предстоит участвовать в спецоперации до ее окончания, после чего он окажется свободен. Преступнику предстоит решать жилищный вопрос — его неприватизированная квартира в Зеленограде отошла государству после смерти его матери.

О том, что Юрий Гриценко ушел на СВО, СМИ писали и ранее. Он должен был выйти на свободу только этим летом.

На счету «зеленоградского Чикатило» пять убийств и еще 10 жестоких нападений на женщин. Мужчину поймали случайно — очевидец, возвращавшийся домой через парк, услышал крик женщины, на которую напал Гриценко, и смог задержать его.