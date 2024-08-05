Замначальника кубанского главка МЧС отправили в СИЗО

Заместителя начальника Главного управления МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко этапировали в Москву и заключили под стражу. Меру пресечения избрал Басманный суд, сообщил ТАСС .

«Симоненко был этапирован из Краснодара в Москву, где Басманный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказал источник агентства в правоохранительных органах.

Расследованием уголовного дела занялся центральный аппарат Следкома. Что именно вменили кубанскому чиновнику, собеседник агентства не уточнил.

Генпрокуратура потребовала через Краснодарский краевой суд обратить имущество Симоненко и его родственников в доход государства. В правоохранительных органах заявили, что у них нашли более 50 объектов недвижимости, свыше 20 машин, 250 миллионов рублей на банковских счетах. Надзорное ведомство потребовало также уволить подозреваемого из МЧС.