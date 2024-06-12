«Завод имени Дегтярева» потребовал взыскать с фирмы брата Галкина 2,1 млн рублей

Арбитражный суд Москвы принял в производство иск ОАО «Завод имени Дегтярева» к фирме ООО «Оружейные мастерские», которой владеет брат шоумена Максима Галкина* Дмитрий. Об этом РИА «Новости» сообщили в суде.

Сумма иска составляет 2,1 миллиона рублей по договору поставки от января 2023 года. Исковое заявление приняли к производству, дату его рассмотрения пока не назначили, сообщил источник агентства.

Старший брать юмориста до 2017 года был гендиректором ООО «Военно-промышленная компания», а сейчас является соучредителем ООО «Оружейные мастерские» с 25% акций.

Ранее в офисе и дома Дмитрия Галкина прошли обыски. Компания брата шоумена занимается переоснащением БТР, у них были подписаны контракты с Минобороны на 18 миллиардов рублей.

* Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.