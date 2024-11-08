Завербованного украинскими террористами россиянина задержали в Татарстане

Сотрудники ФСБ задержали жителя Набережных Челнов, подозреваемого в работе на украинскую террористическую организацию. Об этом со ссылкой на управление ФСБ по Татарстану сообщил «Интерфакс» .

По данным ведомства, в ноябре прошлого года житель республики вышел на связь через мессенджеры Telegram и Signal с представителем украинской террористической организации. Мужчина пообещал содействовать боевикам через диверсии на территории региона.

В ходе своей деятельности завербованный собирал и передавал координаты оборонных предприятий, а также военкоматов Набережных Челнов. Также следователи обнаружили организованный задержанным схрон с компонентами самодельного зажигательного устройства, который завербованный россиянин сделал в лесу.

Против задержанного завели уголовное дело за участие в организации, признанной в России террористической. В ходе допроса фигурант раскаялся в своей деятельности и дал признательные показания.

В минувший четверг, 7 ноября, Кировский районный суд Уфы арестовал на два месяца уроженца Донецкой области за совершение диверсии. По данным уголовного дела, мужчина подорвал участок железной дороги, проходящий через республику, что привело к сходу с рельсов более 20 грузовых вагонов.