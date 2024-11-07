Обвиняемого в подрыве железной дороги в Башкирии арестовали на два месяца

Задержанного по обвинению в подрыве участка железной дороги в Башкирии уроженца Донецка арестовали на два месяца. Как сообщила объединенная пресс-служба судов республики, такое решение по ходатайству следователя ФСБ вынес Кировский районный суд Уфы.

В отношении мужчины завели уголовное дело о совершении диверсии.

По данным следствия, в начале ноября этого года обвиняемый получил через мессенджер от куратора задание по подрыву железнодорожного полотна в Уфимском районе. Мужчина устроил взрыв, что привело к сходу с рельс около 20 вагонов. Под стражей обвиняемый останется до 5 января.

По данным Приволжской прокуратуры, в минувшее воскресенье, на участке Иглино — Дема в Уфимском районе Башкирии с рельс сошли 22 груженых углем вагона.

В ведомстве уточнили, что в результате аварии никто не пострадал. На место схода состава направили восстановительный поезд для ремонта.