Завербованного россиянина пытались использовать как смертника для теракта против ФСБ

Теракт готовил завербованный спецслужбами Украины житель Крыма. Украинские агент связался с мужчиной в Telegram, представился сотрудником ФСБ и предложил поступить на службу в органы безопасности.

«В качестве проверочного задания кандидату необходимо было занести в административное здание Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю портативную аудиоколонку с функцией записи, якобы для выявления „предателей“ в спецслужбе», — пояснили в ЦОС.

После того, как мужчина прибыл на контрольно-пропускной пункт, его досмотрели и обнаружили закамуфлированное под аудиоколонку самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия, состоящее из одного килограмма взрывчатого вещества иностранного производства, электродетонатора и поражающих элементов в виде шариков подшипников.

Бомба должна была сработать при активации непосредственным завербованным россиянином.

По замыслу украинской спецслужбы подрыв взрывного устройства привел бы к гибели не только сотрудников территориального органа безопасности, но и самого исполнителя, который не знал, что его используют в качестве смертника.

«Напоминаем о том, что Служба безопасности Украины, Главное управление разведки Министерства обороны Украины, а также украинские националистические структуры используют российских граждан для совершения диверсионно-террористических актов в качестве смертников. Это позволяет украинским спецслужбам избавляться от нежелательных свидетелей и не выплачивать им обещанное вознаграждение», — предупредили в ФСБ.