Завербованная ВСУ жительница Белгорода сорвала теракт, который сама должна была совершить

Завербованная украинскими спецслужбами жительница Белгородской области предотвратила теракт, который сама должна была совершить. Об этом сообщил ЦОС Федеральной службы безопасности, его процитировало РИА «Новости» .

По данным ФСБ, сначала телефонные мошенники убедили женщину перевести крупную сумму денег на «безопасный счет». После этого с ней связались неизвестные и представились сотрудниками правоохранительных органов России. Они предложили белгородчанке помочь вернуть деньги и принять участие в задержании преступников.

«По плану куратора жертва должна была изъять из тайника взрывное устройство, доставить его в людное место и активировать. Подрыв неминуемо привел бы к ее гибели и значительным жертвам среди гражданского населения», — пояснили в ФСБ.

Однако женщине ситуация показалась подозрительной, и она обратилась в территориальный орган безопасности. Сотрудники ФСБ обезвредили взрывное устройство. Сейчас правоохранители разыскивают организаторов теракта и их пособников.

Накануне в Новороссийске задержали 23-летнего жителя Кубани, который готовил взрыв на объекте энергетики.