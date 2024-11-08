«Заступился за младшего». Житель Уфы пнул сына в лифте и попал под уголовное дело
Источник 360.ru: пнувший маленького сына уфимец согласился пойти к психиатру
В Уфе разгорелся скандал из-за жестокого обращения с ребенком. Семилетний мальчик при входе в лифт толкнул младшего брата и получил за это удар ногой от отца. Источник 360.ru сообщил, что мужчина побывал у следователя, в органах опеки и согласился обратиться за помощью.
«Обычно не было ни разу таких моментов, чтобы на кого-то руку поднял. Сам вырос в довольно-таки жестких условиях, отец… то что произошло на видео и как воспитывался [папа мальчика], это небо и земля», — сказал он.
Собеседник 360.ru утверждает, что семья благополучная. Супруги поженились 10 лет назад, воспитывают сыновей семи и двух лет. В какой-то момент старший ребенок стал ревновать родителей к младшему и притеснять его. На камеру, по его словам, попал один из таких случаев — дети соревновались, кто первым войдет в лифт, и семилетка толкнул мальчика в сторону. Тот упал и ударился головой.
Отец детей, 120-киллограммовый мужчина, на глазах у жены толкнул обидчика ногой в кабину лифта. Мальчик упал на спину. Мать вынесла детей на лестничную площадку поругалась с мужем, а затем семейство снова вошло в лифт. Мужчина продолжил кричать на старшего сына, обзывать его и угрожать.
[Отец] заступился за младшего, потому что жестко вытолкнул из лифта, тот упал, ударился головой. Это стрессовое депрессивное накопленное состояние взяло и каким-то невероятным образом вылилось.
Источник 360.ru
По его словам, мужчина мог сорваться из-за проблем на работе и гибели собственного отца. Следком Башкирии возбудил уголовное дело по статье 156 УК России «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенного с жестоким обращением». Семья побывала у следователя и в органах опеки. Собеседник 360.ru сообщил, что мужчина согласился обратиться к психологу и психиатру. Старший сын, по его словам, травм не получил. Отец извинился перед ним.
Похожий случай произошел в Курской области. Пьяный мужчина в магазине ударил ребенка кулаком по голове. Очевидцы скрутили его и вызвали полицию.