«Заступился за младшего». Житель Уфы пнул сына в лифте и попал под уголовное дело

В Уфе разгорелся скандал из-за жестокого обращения с ребенком. Семилетний мальчик при входе в лифт толкнул младшего брата и получил за это удар ногой от отца. Источник 360.ru сообщил, что мужчина побывал у следователя, в органах опеки и согласился обратиться за помощью.

«Обычно не было ни разу таких моментов, чтобы на кого-то руку поднял. Сам вырос в довольно-таки жестких условиях, отец… то что произошло на видео и как воспитывался [папа мальчика], это небо и земля», — сказал он.

Собеседник 360.ru утверждает, что семья благополучная. Супруги поженились 10 лет назад, воспитывают сыновей семи и двух лет. В какой-то момент старший ребенок стал ревновать родителей к младшему и притеснять его. На камеру, по его словам, попал один из таких случаев — дети соревновались, кто первым войдет в лифт, и семилетка толкнул мальчика в сторону. Тот упал и ударился головой.

Отец детей, 120-киллограммовый мужчина, на глазах у жены толкнул обидчика ногой в кабину лифта. Мальчик упал на спину. Мать вынесла детей на лестничную площадку поругалась с мужем, а затем семейство снова вошло в лифт. Мужчина продолжил кричать на старшего сына, обзывать его и угрожать.