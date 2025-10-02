Застройщика мемориала «Курская битва» обвинили в неуплате налогов

Против застройщика мемориала «Курская битва» завели уголовное дело о неуплате налогов. Об этом сообщили РИА «Новости» в прокуратуре Курской области.

«В отношении должностного лица ООО „Управление капитального строительства“ возбуждено уголовное дело. <…> В отношении общества инициирована процедура банкротства», — рассказал собеседник агентства.

Прокуратура региона подала в суд иск о признании контракта на недостроенный мемориал «Курская битва» недействительным. Также ведомство требует взыскать с компании-застройщика более миллиарда рублей в пользу бюджета. Прокуратура контролирует расследование уголовного дела, исковое заявление находится на рассмотрении.

