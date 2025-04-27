Застреливший девятерых дачников мужчина в Тверской области объяснил расправу

Убийца 9 человек в Тверской области заявил, что они отказывались извиниться

Приговоренный к пожизненному заключению москвич Сергей Егоров заявил, что убил в Тверской области девять человек за отказ извиниться. Во время посиделок в дачном кооперативе «50 лет Октября» соседи усомнились в том, что он служил в ВДВ, сообщило РИА «Новости» .

Преступление в Конаковском районе произошло в июне 2017 года. Электрик СНТ после ссоры во время застолья сходил за карабином, застрелил четырех женщин и пять мужчин. Спрятавшаяся в тот момент девушка вызвала полицию. Пьяного Егорова задержали.

На суде он заявил, что не планировал убийство. Мужчина принес ружье, чтобы припугнуть обидчиков — они поймали его на лжи о службе в десантных войсках.

«Карабин взял для того, чтобы получить от них извинения, однако те, наоборот, продолжили унижать его, а затем накинулись на него, желая побить <…> в ходе потасовки выстрелы произошли непроизвольно, от испуга», — заявил арестант в одной из жалоб.

Тверской областной суд приговорил Егорова к пожизненному заключению. Он обязан выплатить потерпевшим более 10 миллионов рублей.

В Краснодарском крае суд отправил в тюрьму девушку, которая выбросила новорожденную дочь в уличный туалет. Она скрывала беременность от родных.