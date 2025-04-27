Застреливший девять дачников в Тверской области не признал вменяемость

Отбывающий наказание за убийство девяти дачников в Тверской области Сергей Егоров запросил для себя новую психиатрическую экспертизу. Об сообщило РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

«Считает, что психолого-психиатрическая экспертиза в отношении него была проведена не полностью и неправильно», — говорилось в жалобе преступника.

Первичная экспертиза признала Егорова вменяемым. Согласно выводам специалистов, мужчина осознавал, что делает в момент преступления.

Летом 2017 года в одном из домов в дачном кооперативе «50 лет Октября» в поселке Редкино нашли тела трех женщин и пяти мужчин. Тело еще одной женщины обнаружили в багажнике машины, стоящей неподалеку. Все они погибли от огнестрельных ранений.

Следствие выяснило, что во время застолья местные жители, которые называли Егорова электриком СНТ, уличили его в обмане по поводу службы в ВДВ. После этого обиженный мужчина расстрелял всех из охотничьего ружья. Спастись удалось только одной девушке.

Преступника задержали по горячим следам. Он был трезв и не оказывал сопротивления правоохранительным органам. Осенью 2017 года Егорова приговорили к пожизненному заключению.