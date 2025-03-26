Застрелившего сотрудницу магазина в Сочи водителя задержали

Водителя, открывшего стрельбу в магазине в Сочи, поймали. Против него возбудили уголовное дело. Об этом сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В Сочи полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве. Он открыл стрельбу в магазине, в результате чего один человек погиб, второй получил ранения», — заявила она.

По слова Волк, подозреваемым оказался 52-летний житель Сочи. Он въехал в витрину на автомобиле Land Rover и начал стрелять в людей, предположительно, из ружья.

«Управляющая магазином — 43-летняя женщина — скончалась на месте происшествия. Второй пострадавший — 48-летний местный житель — получил проникающее огнестрельное ранение плеча и был госпитализирован», — указала представитель МВД.

Мужчину задержали в селе Волковка. Там же была и машина, которой водитель протаранил витрину магазина. Против него возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

Telegram-канал Shot сообщил, что стрелявший был бывшим партнером по бизнесу управляющей. Он приехал к магазину в поселке Дагомыс и попросил ее вернуть долг, но экс-коллега отказала. В итоге мужчина разозлился и выстрелил в нее.