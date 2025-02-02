Застреленных черным лесорубом лесников похоронили в Калужской области

В Калужской области похоронили двух сотрудников ГКУ КО «Куйбышевское лесничество» Алексея Агеева и Геннадия Богачева. Об этом РИА «Новости» сообщил замглавы Куйбышевского района региона Сергей Беляй.

«Похороны прошли. Проводили их в последний путь. Все прошло хорошо, торжественно, так скажем, для такого мероприятия», — рассказал он.

Беляй добавил, что погибших лесничих проводили с почестями и отпели в храме. Богачева похоронили в селе Закрутое, Агеева — в поселке Бетлица.

Лесника Виктора Чугунова, ставшего третьей жертвой черного лесоруба, похоронили в пятницу, 31 января.

По словам замглавы района, проститься Агеевым пришло много людей. Не только близкие и родные, но и коллеги, односельчане, директора калужских лесничеств, чиновники район и регионального Минприроды и даже бывшие одногруппники.

Следователи возбудили по факту убийства лесников четыре уголовных дела, объединив все материалы в одно производство.

Ранее заложница черного лесоруба Людмила Никитина рассказала, как ей удалось выжить.