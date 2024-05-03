Заставлял молчать, угрожая детдомом. В Подмосковье мужчина годами насиловал племянницу | 360°

Эксклюзив 03 мая 2024, 14:38 Заставлял молчать, угрожая детдомом. В Подмосковье мужчина годами насиловал племянницу Источник 360.ru: родной дядя годами насиловал школьницу в Подмосковье РИА «Новости»

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В Московской области племянница обвинила родного дядю в изнасилованиях, которые он совершал годами. По словам школьницы, родственник домогался ее с 11 лет и заставлял молчать, угрожая отправкой в детский дом, сообщил источник 360.ru.

Первое изнасилование произошло в августе 2018 года, все это продолжалось до 2023-го. Вину злоумышленника подтвердили доказательствами, собранными в рамках уголовного дела. Речь идет о протоколе осмотра места происшествия, показаниях свидетелей и других материалах.

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Следствие попросило Пушкинский городской суд избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

«Сейчас будет его арест в суде», — сообщил источник 360.ru.

Ранее в Новой Москве задержали уроженца Таджикистана, который пытался изнасиловать 15-летнюю девочку. Школьнице удалось вырваться и вызвать полицию.