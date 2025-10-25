Заслуженного строителя России арестовали за передачу крупной взятки

В Старом Осколе застройщика Карла Лоора арестовали за взятку в 18 млн рублей

В Белгородской области арестовали главу крупной строительной компании в Старом Осколе Карла Лоора по делу о даче взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, бизнесмен и меценат, ранее удостоенный звания «Почетный строитель России», передал через посредника чиновнику администрации Старооскольского городского округа квартиру в качестве взятки. Ее стоимость составила не менее 18 миллионов рублей.

Обвиняемый передал взятку чиновнику, чтобы компания могла беспрепятственно строить недвижимость на территории округа.

«Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы», — уточнили в надзорном ведомстве.

Суд согласился с позицией прокурора, отправив Лоора в СИЗО.

РИА «Новости» сообщило со ссылкой на СУ СК и ФСБ России по региону, что преступление было совершено в декабре 2018 года. В отношении получившего взятку чиновника тоже возбудили уголовное дело. Что касается Лоора, то его заключили под стражу на два месяца.

