Организатора убийства вора в законе Япончика заочно приговорили к 21,5 года
Мосгорсуд вынес заочный приговор организатору убийства вора в законе Япончика
Находящегося в международном розыске Илью Симонию заочно приговорили к 21,5 года колонии строгого режима за убийство в 2009 году криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного под кличкой Япончик. Как сообщило РИА «Новости», такое решение вынес Московский городской суд.
По данным следствия, Симония нанял группу из пяти киллеров для убийства Иванькова в рамках передела сфер влияния среди криминальных авторитетов. Операцию по ликвидации противника он начал еще в апреле 2009 года.
Киллеры установили наблюдение за потенциальной жертвой. Они выяснили, что Иваньков является частым посетителем ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе и установили там засаду.
Покушение на Япончика киллеры совершили 28 июля. Но криминальный авторитет выжил и попал в больницу, где умер только 9 октября.
Следователи задержали только трех участников покушения, которые получили от 14 до 16 лет колонии строгого режима. Еще двоих арестовали заочно. Вместе с заказчиком преступления Симонией они находятся в международном розыске.
В конце октября прошлого года власти Албании экстрадировали в Россию криминального авторитета Игоря Кокунова, известного как Вова Бандит. В начале 90-х он руководил криминальными группировками Москвы. В 2020 году против вора в законе завели уголовное дело за занятие высшего положения в преступной иерархии. Но рецидивист сбежал из-под домашнего ареста и уехал из страны.