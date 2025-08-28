Защита Маркаряна обжаловала его арест

Сторона защиты обвиняемого в оскорблении памяти защитников Отечества блогера Арсена Маркаряна обжаловала его арест. Об этом сообщается в картотеке Таганского суда Москвы.

В суде зарегистрировали апелляционную жалобу адвоката на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Маркаряна арестовали в понедельник. Заседание состоялось без слушателей и журналистов в связи с окончанием рабочего времени суда.

Следователи на допросе предъявили Маркаряну запись, опубликованную в феврале 2025 года на одной из видеоплатформ. В общедоступном ролике содержалась оскорбляющая память защитников Отечества информация.

Свою вину Маркарян не признал и заявил, что не знает ни канала, ни записи, ни человека на опубликованном видео. По словам блогера, с озвученным в размещенном ролике он не согласен.