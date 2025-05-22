Защищала отца. Школьница в Приморье зарезала обидчика родителя

В Приморье девятиклассница убила обидчика отца, который пытался его задушить. Девочка нанесла смертельный удар ножом. Грозит ли школьнице уголовное наказание, в беседе с 360.ru объяснил адвокат Александр Шушаков.

«В ходе расследования при установлении всех обстоятельств школьницу не будут привлекать к уголовной ответственности, поскольку ситуация действительно была опасная для жизни ее отца и она действовала в пределах необходимой обороны», — объяснил собеседник издания.

Шушаков также сообщил, что недавно Верховный суд РФ в одном из своих решений высказался, что при удушении пределов необходимой обороны нет. То есть при опасности действия в виде удушения люди могут защищаться от посягательств на свою жизнь любыми способами.

Следственный комитет по Приморскому краю в ходе расследований установил обстоятельства произошедшего в Партизанском муниципальном округе.

По данным ведомства, пьяный мужчина проник в дом, где жили 15-летняя девочка и ее отец-инвалид, который имел сложности в самостоятельном передвижении. Ворвавшийся стал душить хозяина.

Дочь увидела, что ее отец задыхается, и сначала пыталась отбить его кулаками. Когда это не помогло, девочка схватила кухонный нож и ударила нападавшего, что позволило спасти жизнь родителю. Его обидчик скончался на месте. После проверки СК вынес решение прекратить уголовное дело.

Ранее в Бердянске 14-летняя школьница жестоко расправилась с семилетней девочкой. Выяснилось, что подросток была фанаткой битцевского маньяка Александра Пичушкина.