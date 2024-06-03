Зарубившего полицейского мужчину задержали в Забайкалье

МВД: в Забайкалье задержали мужчину, напавшего на полицейского с топором

Сотрудники правоохранительных органов в Забайкальском крае задержали мужчину, который напал с топором на полицейского. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

«Задержанного доставили в следственные органы. Правоохранители продолжают оперативные и следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — заявили в ведомстве.

В воскресенье, 2 июня, в селе Смоленка Читинского района участковый прибыл на вызов после заявления о скандале семейной пары. Разгоряченный разборками с супругой мужчина напал на полицейского с топором и нанес ему смертельное ранение, после чего скрылся с места преступления.

Ранее в Краснодаре уроженец Пермского края смертельно ранил полицейского при проверке документов выстрелом из оружия. Пострадавшего отвезли в больницу, но спасти его не удалось.