Россиянин зарубил топором приехавшего по вызову участкового

Полицейский погиб в ходе семейного скандала в селе Смоленка Читинского района Забайкальского края. На участкового с топором напал устроивший разборки с женой мужчина. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В ведомстве уточнили, что сообщение о срочном вызове участковый получил вечером в воскресенье, 2 июня. Жители села Смоленка заявили о скандале семейной пары.

Правоохранитель прибыл на место, чтобы разобраться в причинах конфликта, но разгоряченный разборками с женой мужчина напал на него с топором. В результате участковый получил смертельное ранение.

Напавший на полицейского с места преступления скрылся. В ходе оперативных мероприятий правоохранители при поддержке бойцов Росгвардии задержали подозреваемого в городе Хилок. Оттуда его доставили на допрос к следователям в рамках уголовного дела о покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Сейчас криминалисты устанавливают все обстоятельства происшествия.

В пресс-службе центрального главка МВД уточнили, что у погибшего при исполнении своих обязанностей полицейского осталась пожилая мать.

Топор стал последним аргументом в пьяном споре двух жителей деревни Пойвай в Удмуртии. Ранее судимый мужчина насмерть зарубил гостя во время застолья. Следователи передали материала уголовного дела в суд для рассмотрения.