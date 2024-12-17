Пьяный житель Тюмени перерезал горло спящему другу

В Тюменской области мужчина во время застолья поссорился с приятелем, дождался, пока тот уснет, и нанес ему несколько ударов ножом в горло. Об этом Ura.ru сообщил Telegram-канал регионального управления СК.

Конфликт между подсудимым и потерпевшим произошел вечером 12 августа. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой потерпевший ударил фигуранта по лицу, после чего ушел спать. 30-летний подсудимый решил отомстить обидчику, когда увидел его спящим. Он вооружился ножом и не менее двух раз ударил им потерпевшего в область горла. От полученных ранений мужчина скончался.

Суд признал жителя Тюмени виновным в убийстве и приговорил к восьми годам и шести месяцам колонии. Кроме того, осужденный должен выплатить отцу убитого им мужчины 1 500 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.