Зарезавшему чужого эрдельтерьера москвичу назначили исправительные работы

Измайловский суд Москвы приговорил москвича Михаила Пичугина к 200 часам обязательных работ за убийство чужой собаки. Об этом сообщил ТАСС .

Мужчина зарезал чужого эрдельтерьера во время прогулки со своим американским стаффордширским терьером. Следствие установило, что его собака подралась с другим питомцем, но москвич не стал разнимать их. Вместо этого он пырнул ножом эрдельтерьера, после чего тот умер.

Суд признал Пичугина виновным в преступлении по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Гражданский иск потерпевшей частично удовлетворили.

Ранее неизвестный отравил крысиным ядом собаку в Люберцах. Питомец во время прогулки в сквере подобрал с земли что-то похожее на еду и быстро проглотил. После этого у пса появились симптомы отравления, потекла кровь из носа и пасти. Спасти животное не удалось.

Жители района рассказали, что неизвестный догхантер уже пытался убивать собак: он оставлял на улице напичканные иголками сосиски.