Зарезавшего подростка в Бурятии мужчину могут отправить на принудительное лечение

Жителя Орловской области, который зарезал 17-летнего подростка в Бурятии, признали невменяемым и планируют отправить на принудительное лечение. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

«Уголовное дело с собранными доказательствами направлено в суд с постановлением о применении в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера», — рассказали в ведомстве.

По версии следствия, в июне прошлого года мужчина напал на подростка на одной из улиц Улан-Удэ. Сначала он догнал убегающего от него школьника и ударил электрошокером, а после несколько раз ранил ножом. Спасти пострадавшего не удалось. От полученных травм он скончался.

Убившего подростка мужчину задержали с помощью местных жителей. Правоохранители выяснили, что в Улан-Удэ он приехал из Орловской области. На протяжении месяца находился в стационаре психиатрической больницы в Хабаровском крае. Судя по заключению врачей, в момент убийства он был в состоянии невменяемости.

В Московской области местный житель истязал свою дочь. По версии следствия, мужчина оставлял на теле школьницы ожоги с помощью раскаленного железа. Из-за зверских пыток у девочки травмированы поясница, спина, предплечье, кисти и стопы. У ее задержанного отца на иждивении находились шесть детей.