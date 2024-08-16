Заподозренного в фейках об армии педиатра поймали на границе с деньгами

Педиатр Надежда Буянова пыталась скрыться от следствия. Ее задержали в районе госграницы с деньгами и средством связи, сообщил ТАСС со ссылкой на документы Мосгорсуда.

Сначала суд оставил подозреваемую в публичном распространении фейков об армии на свободе, избрав меру пресечения в виде запрета определенных действий. Однако Буянова, по информации агентства, нарушила правила и попыталась скрыться от следствия.

Женщину нашли возле границы с государством, в котором живут ее родственники. Она взяла с собой средство связи и большую сумму денег. После этого Мосгорсуд пересмотрел меру пресечения и заключил врача под стражу.

Буянова работала в детской больнице. Мать одного из пациентов пожаловалась на то, что педиатр некорректно высказалась о погибшем в зоне СВО отце ребенка. Следователи возбудили уголовное дело.

Режиссер Иван Вырыпаев которого тоже обвинили в распространении фейков об армии, скрылся заграницей, сообщил RT. Его заочно приговорили к 7,5 года колонии.