Занимавшуюся организацией проституции женскую ОПГ накрыли в Новом Уренгое

В Новом Уренгое арестовали женщин, которые занимались организацией проституции и вербовкой девушек. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.

По данным ведомства, обвинительное заключение вынесли по уголовному делу в отношении двух жительниц Нового Уренгоя, которые занимались организацией проституции начиная с 2016 года.

Как сообщили в прокуратуре, одна из женщин вербовала девушек и занималась организацией, принимая заказы и составляя график работы секс-работниц. Она договаривалась с клиентами об оплате и получала деньги, часть из которых в последствие распределяла между девушками.

Вторая фигурантка занималась подбором квартир для проживания девушек и оказания услуг клиентам.

Уголовное дело направили в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее стало известно, что в Москве полиция выявила сеть притонов для занятия проституцией, которые были замаскированы под массажные салоны. При этом колл-центр, который также занимался координацией работы притонов, находился в Иванове.