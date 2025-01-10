Занимавшуюся организацией проституции женскую ОПГ накрыли в Новом Уренгое
В Новом Уренгое будут судить женскую ОПГ за организацию проституции
В Новом Уренгое арестовали женщин, которые занимались организацией проституции и вербовкой девушек. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.
По данным ведомства, обвинительное заключение вынесли по уголовному делу в отношении двух жительниц Нового Уренгоя, которые занимались организацией проституции начиная с 2016 года.
Как сообщили в прокуратуре, одна из женщин вербовала девушек и занималась организацией, принимая заказы и составляя график работы секс-работниц. Она договаривалась с клиентами об оплате и получала деньги, часть из которых в последствие распределяла между девушками.
Вторая фигурантка занималась подбором квартир для проживания девушек и оказания услуг клиентам.
Уголовное дело направили в суд для дальнейшего рассмотрения.
Ранее стало известно, что в Москве полиция выявила сеть притонов для занятия проституцией, которые были замаскированы под массажные салоны. При этом колл-центр, который также занимался координацией работы притонов, находился в Иванове.