Полицейские нашли в Москве сеть притонов, замаскированных под массажные салоны

Московская полиция выявила сеть притонов для занятия проституцией, которые были замаскированы под массажные салоны. Об этом сообщили в МВД .

Оперативники при силовой поддержке столичных сотрудников МВД и СОБР Росгвардии Москвы задержали семерых участников противоправной деятельности и ее возможного организатора.

Позже полицейским удалось ликвидировать колл-центр в Иванове, который занимался координацией работы притонов, поддержкой сайта и подбором персонала.

Было заведено уголовное дело по статье об организации занятия проституцией. Подозреваемым предъявили обвинения. На время расследования они будут находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее заявил, что легализация проституции в России недопустима, а ее сторонники являются «адвокатами дьявола».