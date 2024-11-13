Замучившему сына блогеру-сыроеду Лютому ужесточили наказание

Блогеру-сыроеду Лютому ужесточили срок с восьми до 10 лет за убийство сына

Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда в апелляции ужесточила наказание блогеру-сыроеду Максиму Лютому, насмерть замучившему месячного сына. Об этом сообщила объединенная пресс-служба региональных судов.

Теперь он проведет в колонии строгого режима 10 лет, а не восемь, как было сказано в изначальном приговоре. Кроме того, он по-прежнему должен выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

По данным следствия, зимой 2023 года жена блогера родила мальчика. Спустя месяц отец забрал у матери ребенка и сутки не давал ему есть. Как позже объяснил сам Лютый, таким образом он хотел приучить сына к своей системе питания. Вскоре младенцу стало плохо. Его повезли в больницу, но по дороге он умер.

Ранее в Комсомольске-на-Амуре арестовали родителей-извергов, до смерти замучивших двухлетнюю дочь голодом и жаждой.