Родители-изверги из Комсомольска-на-Амуре заморили дочь голодом и жаждой

В Комсомольске-на-Амуре арестовали супругов, заморивших собственную двухлетнюю дочь голодом и жаждой. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным следствия, 29-летний мужчина и 27-летняя женщина не хотели воспитывать ребенка и не планировали его с самого начала.

В июне они перестали давать девочке еду и воду, не обращая внимания ни на какие слезные мольбы. К концу октября ребенок был уже истощен, с трудом передвигался, но горе-родители безучастно смотрели, как дочь умирает. Тело девочки обнаружили близкие семьи.

На допросе изверги убеждали следователей, что ребенок тяжело болел, однако судмедэкспертиза установила истощение как причину смерти. Обоих арестовали.

Ранее в Челябинской области женщина родила сына в неотапливаемой бане и оставила младенца умирать в стиральной машине.