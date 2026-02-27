МВД возбудило дела о коррупции в отношении девяти судей РПЛ и Первой лиги

Следователи МВД возбудили уголовные дела в отношении девяти арбитров Российской премьер-лиги и Первой лиги по футболу. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники в Российском футбольном союзе.

В РФС исключили девять арбитров из списка на текущий сезон в связи с начавшимися расследованиями в МВД. Судьям предъявили обвинения по статье об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования.

Под следствие попали бывший арбитр Первой лиги Игорь Захаров, судьи Первой лиги Юрий Карпов, Олег Соколов, Кирилл Силантьев, Максим Перезве, Герман Коваленко и Кирилл Силантьев. В РПЛ — арбитры Егор Егоров, Владислав Целовальников и Иван Сараев.

Эпизоды предполагаемой коррупции выявили при расследовании уголовного дела в отношении бывшего руководства «Торпедо».

Если арбитры и судьи признают свою вину, то им грозит до семи лет лишения свободы.

«РФС не может допустить участия в соревнованиях людей, в отношении которых ведутся расследования, — это вопрос доверия к честности футбола», — заявил РИА «Новости» председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев.

В декабре 2025 года спортивный журналист Иван Карпов сообщал о задержании в аэропорту нечистого на руку арбитра Егорова. Он пытался сбежать из России.