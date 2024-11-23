Зампреда «Яблока» Шлосберга задержали в аэропорту Пскова

Заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга* задержали в аэропорту Пскова. Об этом РИА «Новости» сообщил глава фракции Николай Рыбаков.

По его словам, причины задержания политика пока неизвестны.

«Да, это так. Всю необходимую помощь, конечно, окажем ему», — сказал Рыбаков.

Следственный комитет по Псковской области в октябре сообщил об уголовном деле против Шлосберга* по статье «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах».

По версии следствия, включенный в реестр иностранных агентов Шлосберг* повторно распространил материалы без предусмотренной законодательством соответствующей отметки. Ранее уже его привлекали к административной ответственности за нарушение закона об иноагентах.

В июне 2023 года Минюст России включил Шлосберга* в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, он выступал против проведения специальной военной операции.

Ранее астраханского политика Олега Шеина* исключили из партии СРЗП.

*Физические лица, выполняющие функции иноагента в России