Бывший замминистра транспорта получил срок за растрату

Бывшего первого заместителя гендиректора ООО «Спецтрасстрой» Владимира Токарева, который ранее работал на посту замминистра транспорта, приговорили к восьми годам колонии. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Экс-чиновника признали виновным в растрате в особо крупном размере.

Также Басманный суд приговорил к тюремному сроку второго фигуранта по делу — бенефициара, руководителя группы компаний «ГлавСтройИнвест» Александра Иванова. Ему назначили восемь лет исправительной колонии общего режима.

«Судом удовлетворен гражданский иск потерпевшего», — отметили в пресс-службе.

Ранее ФСБ задержала двух фигурантов уголовного дела о растрате в челябинском Минтрансе. По версии следствия, преступная группа расхитила из бюджета более 2,9 миллиарда рублей на подрядах по дорожному ремонту. Оперативники провели обыски в домах задержанных.