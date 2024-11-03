Заместителя начальника тыла Росгвардии арестовали в Москве

Заместителя начальника тыла Росгвардии генерала-майора Мирзу Мирзаева арестовали в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По данным следователей, 52-летний Мирзаев потребовал от поставщика модулей для быстровозводимых зданий 140 миллионов рублей и угрожал расторгнуть контракт стоимостью 480 миллионов, если денег ему не заплатят. В итоге компания передала сумму через посредника, обоих задержала полиция.

Адвокат Мирзаева просил о домашнем аресте, однако за подобное преступление в период специальной военной операции судья настоял на следственном изоляторе. В итоге генерал-майора арестовали до 2 января 2025 года.

Ранее бывшего начальника управления планирования связи (1-го управления) Главного управления связи ВС России генерал-майора Александра Оглоблина арестовали за получение взятки в особо крупном размере. По данным следователей, с 2016 по 2021 год он получил от представителей ОАО «Пермский телефонный завод „Телта“» свыше 10 миллионов рублей.