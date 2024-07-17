Замначальника ЛУ на транспорте МВД задержали в Махачкале

РИА «Новости»: Мурзаева задержали по подозрению во взятке в 13 миллионов рублей

В Махачкале задержали заместителя начальника линейного управления МВД России на транспорте Казбека Мурзаева. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в силовых структурах региона.

По информации источника, Мурзаева заподозрили в получении взятки в 13 миллионов рублей. Следователи завели уголовное дело.

Другой источник «РИА Новости» в правоохранительных органах республики также подтвердил информацию о задержании Мурзаева.

Telegram-канал Mash уточнил, что в ходе обысков в рабочем кабинете 48-летнего Мурзаева также нашли 4,4 грамма гашиша.

Оперативники предполагают, что деньги Мурзаеву передали сотрудники ООО «Порт-Петровск» и АО «Махачкалинский морской торговый порт». За это фигурант обеспечивал покровительство в течение последних двух лет.

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