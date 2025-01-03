Замначальника инспекции РЖД Мартьянова арестовали по делу о подготовке теракта

Заместитель начальника инфраструктурной инспекции РЖД Юрий Мартьянов стал фигурантом уголовного дела о подготовке теракта по предварительному сговору. Его арестовали, сообщил ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Мартьянов оказался замешан в деле ведущего специалиста этой же инспекции Алексея Демченко, которого обвинили в участии в террористической организации «Артподготовка».*

По версии следствия, Демченко совместно с другими лицами занимался подготовкой нескольких терактов. Его задержали в июле, он частично признал вину. Детали расследования не разглашались. Какую роль в этой истории сыграл Мартьянов, правоохранители также пока не раскрывают.

Центр технического аудита РЖД, в которую входит инфраструктурная инспекция, занимается обеспечением качества закупаемых технических средств и их частей, проводит технический аудит.

Ранее стало известно, что ФСБ ликвидировала агента ГУР Украины, который собирался устроить теракт в Запорожье. У преступника уже было готово взрывное устройство.

*Организация запрещена в России и признана экстремистской и террористической.