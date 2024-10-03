Замначальника филиала Военно-строительной компании объявили в розыск

Начальника филиала ВСК и его заместителя обвинили в хищении 35 миллионов рублей

Начальника филиала Военно-строительной компании Сергея Сухова, его заместителя Дмитрия Сергеля и предпринимателя Павла Кравченко обвинили в хищении 35 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления СК.

По данным следствия, при капитальном ремонте госпиталя в Перми, который проводился по гособоронзаказу, фигуранты подделали документы, чтобы забрать деньги себе. Похищенную сумму они поделили между собой.

Сухова арестовали. Сергель смог бежать, его объявили в межгосударственный розыск.

В начале сентября троих сотрудников ВСК обвинили в получении многомиллионной взятки и злоупотреблении полномочиями. Следствие считает, что гендиректор компании-подрядчика заплатил им, чтобы его не наказывали за нарушения при строительстве.