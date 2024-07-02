Замкомандующего сухопутными войсками ВСУ объявили в розыск

«Александр Владимирович Нестеренко, 13.10.1972. Разыскивается по статье УК», — указали в МВД.

О какой именно статье идет речь, в ведомстве не уточнили. Также в базу добавили карточку украинского генерала Игоря Довганя и бывшего заместителя главы «АТО» Владислава Лищинского. В МВД также не указали, по каким статьям их объявили в розыск.

В России заочно арестовали бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Решение вынес Басманный районный суд Москвы. Также избрали меру пресечения экс-главе украинского МИД Павлу Климкину. Их объявили в международный розыск, а меру пресечения выбрали по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны.