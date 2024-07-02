Замкомандующего сухопутными войсками ВСУ объявили в розыск

МВД объявило в розыск замкомандующего сухопутными войсками ВСУ Нестеренко

Фото: РИА «Новости»

МВД России объявило в розыск замкомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-майора Александра Нестеренко. Его карточку разместили в базе данных ведомства.

«Александр Владимирович Нестеренко, 13.10.1972. Разыскивается по статье УК», — указали в МВД.

О какой именно статье идет речь, в ведомстве не уточнили. Также в базу добавили карточку украинского генерала Игоря Довганя и бывшего заместителя главы «АТО» Владислава Лищинского. В МВД также не указали, по каким статьям их объявили в розыск.

В России заочно арестовали бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Решение вынес Басманный районный суд Москвы. Также избрали меру пресечения экс-главе украинского МИД Павлу Климкину. Их объявили в международный розыск, а меру пресечения выбрали по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны.

Багреева: на портале поставщиков Москвы разместили свыше 1,5 млн закупок от регионов

Держать язык за зубами и разбираться в себе. Что принесет ретроградный Нептун

Квинси Промес прощается со «Спартаком». Навсегда ли?

Греция перешла на шестидневку. Что ждет Россию?

«Пацанки» — это не рехаб. Анастасия Наточий — о борьбе с зависимостью после шоу

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте