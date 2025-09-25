Замгубернатора Вологодской области задержали за аферы в Карелии

Силовики нагрянули к замгубернатора Вологодской области Дмитрию Родинову, подозреваемому в хищении при работе в правительстве Карелии. Чиновника задержали, в его доме прошли обыски, сообщил Telegram-канал Shot .

Родинову, по данным журналистов, вменили хищение средств через «Корпорацию развития» в Карелии, которая занимается привлечением инвестиций. Обыски провели как в учреждении, так и в Вологде — в доме чиновника.

Пост замгубернатора Вологодской области Родинов занял в феврале 2025 года. До этого он работал вице-премьером правительства Карелии.

Ранее в СИЗО умер бывший мэр Вологды Евгений Шулепов. Он находился под стражей с мая 2024 года по делу о взятках на сумму 11,3 миллиона рублей и во время следствия перенес инсульт. Генпрокуратура требовала изъять у его семьи имущество стоимостью 90 миллионов рублей, полученное преступным путем.