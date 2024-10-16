Замгубернатора Брянской области Петроченко арестовали в Москве

Суд в Москве арестовал замглавы Брянской области Петроченко до 14 декабря

В Москве состоялся суд по делу заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко. Его отправили под стражу на два месяца, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Следствие ходатайствовало об аресте замгубернатора, и Басманный районный суд удовлетворил эту просьбу. Александр Петроченко будет находиться под стражей до 14 декабря 2024 года.

В сентябре губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проверке своего заместителя сотрудниками ФСБ. По словам главы региона, власти борются с проявлениями коррупции на любом уровне.