Замгубернатора Брянской области Петроченко арестовали в Москве

В Москве состоялся суд по делу заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко. Его отправили под стражу на два месяца, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Следствие ходатайствовало об аресте замгубернатора, и Басманный районный суд удовлетворил эту просьбу. Александр Петроченко будет находиться под стражей до 14 декабря 2024 года.
В сентябре губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проверке своего заместителя сотрудниками ФСБ. По словам главы региона, власти борются с проявлениями коррупции на любом уровне.
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