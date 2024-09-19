ФСБ проверит бывшего замгубернатора Брянской области Петроченко

Сотрудники УФСБ по Брянской области начали проверку в отношении бывшего заместителя губернатора Александра Петроченко. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале .

Брянская область занимает лидирующие позиции по уровню доверия населения к власти, заявил губернатор.

«В полном взаимодействии с силовыми структурами ведется борьба со всеми возможными проявлениями коррупции на любом уровне!» — подчеркнул он.

Богомаз напомнил, что за любое нарушение последует самое суровое наказание, предусмотренное законом. Никому не позволено совершать преступления, независимо от статуса и занимаемой должности, заключил глава региона.

Ранее уголовное дело о превышении должностных полномочий возбудили против министра труда и социального развития Северной Осетии Алины Айдаровой.